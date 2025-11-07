Lavalle: camioneta se salió de la ruta tras cruzar un espejo de agua

Esta mañana, cerca de las 7:00, un hombre de 54 años, proveniente de Lanús, Buenos Aires, perdió el control de su camioneta sobre la Ruta Provincial 27, a la altura del kilómetro 79, entre Lavalle y Cruz de los Milagros.

El incidente ocurrió cuando el vehículo pasó por un espejo de agua acumulado en la calzada, lo que provocó que se saliera del asfalto. El conductor resultó ileso, aunque la camioneta sufrió daños materiales.

Las autoridades recuerdan a los automovilistas conducir con precaución en jornadas de lluvia o neblina, ya que los acumulamientos de agua en la ruta pueden causar este tipo de accidentes.