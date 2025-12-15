Los caprichos del calendario: San Martín jugará 2 partidos en 38 días

La incongruencia del calendario de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) para la temporada 2025/26 se ve reflejada en un dato contundente: San Martín jugará 2 partidos en 38 días.

En el medio, como justificativo, se puede mencionar que la competencia estuvo parada 7 días por la participación de la Selección Argentina en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2027.

Antes de la presentación del elenco albiceleste, San Martín vio acción el 18 de noviembre en el Fortín Rojinegro donde venció a Instituto de Córdoba 75 a 63.

Después tuvo que aguardar 24 días para volver a jugar. Lo hizo nuevamente como local y venció a Platense 85 a 63.

Ahora la espera será menor, solamente 14 días para volver a jugar. Lo hará el viernes 26 cuando visite a La Unión de Formosa.

Por lo tanto concretará 2 partidos en 38 días y sumará un tercero, nada más y nada menos que el clásico contra Regatas, el lunes 29. Así, la cuenta el promedio bajará a tres partidos cada, casi 14 días.

El fixture que armó la Asociación de Clubes (AdC) después le permitirá tener un gran ritmo de competencia. Desde el 8 de enero de 2026 disputará siete partidos en el mes y serán nueve hasta el 4 de febrero, lo que llevará al plantel que conduce Gabriel Revidatti a jugar cada tres días, incluyendo viajes a Santiago del Estero y Córdoba.

Por esta circunstancia el plantel de San Martín disfrutó de unas minis vacaciones luego del cotejo contra Instituto porque el receso entre las fiestas quedó en el olvido durante la presente temporada.

Luego de la seguidilla de encuentros, San Martín tendrá diez días para preparar el segundo clásico contra Regatas Corrientes.

Agenda Rojinegra

Los partidos que deberá jugar San Martín hasta el mes de febrero de 2026 son los siguientes:

Diciembre:

Viernes 26: La Unión vs. San Martín.

Lunes 29: Regatas vs. San Martín.

Enero 2026

Jueves 8: San Martín vs. Oberá Tenis Club.

Domingo 11: San Martín vs. Racing de Chivilcoy.

Martes 13: San Martín vs. Independiente de Oliva.

Domingo 18: Olímpico de La Banda vs. San Martín.

Martes 20: Quimsa vs. San Martín.

Miércoles 28: San Martín vs. Boca Juniors.

Sábado 31: Instituto vs. San Martín.

Febrero

Lunes 2: Atenas vs. San Martín.

Miércoles 4: Independiente de Oliva vs. San Martín.

Sábado 14: San Martín vs. Regatas.

Lunes 16: San Martín vs. La Unión.

Jueves 19: San Martín vs. Peñarol.