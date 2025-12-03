Corrientes: la Policía secuestró marihuana y armas en un operativo por abigeato

En la mañana de este miércoles 3 de diciembre se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados a un presunto caso de abigeato en un establecimiento rural de San Roque.

Como resultado del operativo se secuestraron plantas de marihuana y las armas que se habrían usado en el delito.

La investigación comenzó tras la denuncia de un productor que halló dos mitades de ternera sin vísceras ni cabeza. Según el denunciante, cuatro personas ingresaron al predio y dos de ellas salieron cargando una mochila con posibles menudencias de la faena.

A raíz de esto, la Policía de Goya realizó los dos allanamientos simultáneos. En uno de los domicilios se secuestraron tres plantas de marihuana, mientras que en el otro se incautaron menudencias, una escopeta calibre 16, nueve cuchillos, cinco linternas y una balanza tipo romana.

De todas maneras, hasta el momento no hay detenidos, por lo que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de los involucrados.