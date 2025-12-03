Mauro Icardi recreó con la China Suárez la misma Navidad que tuvo con Wanda Nara

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez siguen dando de qué hablar y siendo tendencia en las redes sociales. En esta oportunidad, los usuarios no dudaron en comparar la decoración navideña que utilizaron la actriz y el futbolista, ya que es muy similar a la que estaba cuando la empresaria vivía en Turquía.

La China volvió a tierras turcas y este lunes viajaron sus hijos más pequeños para pasar unos días con ella. En su llegada, la actriz los sorprendió con una gran decoración navideña en la mansión que comparte con el futbolista del Galatasaray.

A través de sus redes sociales, la novia de Mauro compartió un video dónde se la ve junto a su pareja preparando la decoración desde cero. Sin embargo, los usuarios rápidamente encontraron similitudes de los adornos con los que Wanda había publicado en Navidades pasadas.



Desde pequeños arbolitos con temática navideña, hasta el uso de un Papá Noel de tamaño mediano que ubicaron en el centro de su living, que Wanda había apoyado en una columna.

Como era de esperarse, los comentarios, las comparaciones y los fuertes comentarios no se hicieron esperar y todos acompañaban los mensajes con imágenes de las celebraciones que pasaron el futbolista y la empresaria.

La China Suárez, filosa sobre Wanda Nara: "Es penoso vivir pendiente de hacerle daño al otro"



En una nueva entrevista con Puro Show (El Trece), China Suárez fue consultada sobre su relación con Wanda Nara y la guerra mediática que parece no tener fin. La actriz no dudó en despegarse de la tensa situación, aunque dejó algunas frases que rápidamente tomaron trascendencia en redes sociales.

Con Matías Vázquez, Pampito y el equipo del programa, la actriz recordó el ataque en redes recibió en el último tiempo y que, incluso, llegó a afectar su trabajo con marcas publicitarias. “Algunas marcas turcas me llamaron y me dijeron ‘no te preocupes, sabemos de dónde viene’. Se empezaron a dar cuenta…”, contó Suárez, dejando entrever que la artillería digital, según ella, viene de parte de trolls y amigas de Wanda.

Filosa y directa, la China no ahorró en críticas: “Me da lástima, no me enoja ni me da bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, de organizar y gastar plata en eso…”.

Cuando la invitaron a imaginar un cruce con Wanda, Suárez fue tajante: “No. No me van a sacar ningún título de ese tema”. La frase resume la postura de quien no busca titulares ni confrontaciones, pese a la presión constante del “Wanda-Gate” que los medios siguen explotando.

Sobre el vínculo previo al escándalo, la actriz se sinceró: “Yo diga lo que diga, hay muchos medios que buscan si les conviene una parte que habla siempre, hacer mierda a la que no habla nunca y, a lo mejor, a la villana que construyeron. Yo nunca hice un vivo con ella, no fui amiga de ella, y eso lo saben todos porque tengo pocos amigos”. Suárez marca la diferencia entre la realidad y la narrativa mediática, revelando cómo los medios construyen roles y enemistades a conveniencia.

