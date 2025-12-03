Presupuesto 2026: se inaugura el periodo de sesiones extraordinarias en Corrientes

Este miércoles 3 de diciembre a partir de las 11 se realizará la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el período extraordinario de sesiones que convocó Gustavo Valdés.

El gobernador firmó el decreto Nº2332 para que la Legislatura retome su actividad fuera del marco ordinario.

El tema central y único detallado en el anexo del decreto es el tratamiento del "Proyecto de Ley Presupuesto General de Gastos y Cálculo de recursos de la Administración provincial para el ejercicio fiscal 2026".

Además, diputados y senadores tienen que definir los días en que desarrollarán sus respectivas sesiones.