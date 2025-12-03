¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes Javier Milei Los Pumas
Incendio en Corrientes Javier Milei Los Pumas
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
AUSTRALIA 2027

Sorteo del Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales

El seleccionado obtuvo una zona accesible en la teoría: enfrentará a Fiji, España y Canadá.

Por El Litoral

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 08:35

El sorteo del Mundial de Rugby 2027 dejó definido este viernes el camino inicial que recorrerán Los Pumas en Australia. En un procedimiento breve y sin ceremonia, cuatro referentes del deporte sortearon las bolillas que ordenaron a los 24 equipos en la fase de grupos.

Los Pumas, ubicados como cabeza de serie en el bombo 1, quedaron en el Grupo C, una zona accesible según los antecedentes recientes. Allí enfrentarán a Fiji, España y Canadá.

El formato del torneo estableció seis grupos de cuatro equipos cada uno.

Además del bombo principal —integrado por Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda, Inglaterra, Francia y Argentina—, el bombo 2 reunió a Australia, Fiji, Escocia, Italia, Gales y Japón; el bombo 3 a Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga; y el bombo 4 a Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.

Así quedaron las zonas para Australia 2027:

A: All Blacks, Australia, Chile y Hong Kong
B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania
C: Los Pumas, Fiji, España y Canadá
D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal
E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa
F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue

Con el sorteo definido, Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase inicial y comienzan a diagramar su preparación de cara al mundial.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD