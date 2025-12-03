Sorteo del Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales

El sorteo del Mundial de Rugby 2027 dejó definido este viernes el camino inicial que recorrerán Los Pumas en Australia. En un procedimiento breve y sin ceremonia, cuatro referentes del deporte sortearon las bolillas que ordenaron a los 24 equipos en la fase de grupos.

Los Pumas, ubicados como cabeza de serie en el bombo 1, quedaron en el Grupo C, una zona accesible según los antecedentes recientes. Allí enfrentarán a Fiji, España y Canadá.

El formato del torneo estableció seis grupos de cuatro equipos cada uno.

Además del bombo principal —integrado por Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda, Inglaterra, Francia y Argentina—, el bombo 2 reunió a Australia, Fiji, Escocia, Italia, Gales y Japón; el bombo 3 a Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga; y el bombo 4 a Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.

Así quedaron las zonas para Australia 2027:

A: All Blacks, Australia, Chile y Hong Kong

B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania

C: Los Pumas, Fiji, España y Canadá

D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal

E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa

F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue

Con el sorteo definido, Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase inicial y comienzan a diagramar su preparación de cara al mundial.