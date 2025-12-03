El secretario del Tesoro de Estados Unidos canceló su visita a Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, decidió suspender la visita que tenía programada a la Argentina para la semana próxima. La medida se conoció luego de que el presidente Javier Milei cancelara su presencia en el sorteo del Mundial 2026, previsto para este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, en la administración de Donald Trump no cayó bien la decisión del mandatario argentino. Milei había anunciado inicialmente que asistiría al evento deportivo, donde tendría un lugar destacado junto al presidente estadounidense por ser Argentina la vigente campeona del mundo.

Sin embargo, el presidente desistió del viaje tras los recientes escándalos que involucraron al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también invitado al sorteo.

La suspensión de la visita de Bessent se produce en un contexto de vínculo estrecho con la Casa Blanca. A fines de octubre, luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza, el funcionario había anticipado que viajaría al país antes de fin de año.

Relación con Bessent

Bessent fue una figura clave para la gestión económica de Milei. Intervino en el acuerdo de swap con el Banco Central y participó en operaciones de compra de pesos en el mercado local, tanto antes como después de las elecciones.

Tras el resultado electoral, el secretario del Tesoro expresó públicamente su respaldo al líder libertario. “Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos”, publicó en su cuenta de X, donde además destacó que el mensaje de libertad económica “marca la pauta en América Latina”.

Milei le respondió agradeciéndole el apoyo y valorando la anunciada visita. “Esperamos su llegada con mucha ilusión”, señaló entonces. Sin embargo, por ahora, el viaje del funcionario norteamericano quedará en suspenso.