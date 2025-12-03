Cambios en la Side: Sergio Neiffert  será remplazado por Cristian Auguadra.

A última hora del martes, el Gobierno anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side): Sergio Neiffert será remplazado por Cristian Auguadra.

"Tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de inteligencia Nacional", indicaron en un comunicado compartido por la vocería presidencial.

En el mismo, afirmaron que durante "esta fase inicial, encabezada por Neiffert, se permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional".

Quién es Auguadra y cuál será su misión en la Side.

La SIDE tiene a partir de hoy un nuevo titular: Cristian Auguadra asume en el cargo de la agencia de inteligencia del Estado.

En tal sentido, aseguraron que la "con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la Side inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian Auguadra, contador Público y profesional con amplia trayectoria en auditoria, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública".

Para el Gobierno, el ingreso de Auguadra permitirá "profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno".

Por último, indicaron que "el objetivo de la administración Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo".

TN