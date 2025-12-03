Corrientes: murieron las dos víctimas del auto que se incendió en Paso de los Libres

Los dos ocupantes del auto que se incendió días atrás en Paso de los Libres murieron como consecuencia de las graves quemaduras sufridas en el siniestro.

El hecho ocurrió el 28 de noviembre alrededor de la 1.30, cuando un Volkswagen Gol Trend se prendió fuego en la vía pública por causas que aún se investigan. En el interior del vehículo se encontraban un hombre de apellido Miño, de 56 años, y una mujer de apellido Ferreyra, de 58.

Ambos fueron rescatados por un sargento de la Policía de Corrientes que estaba de franco y se hallaba en las inmediaciones. El oficial, identificado como Juan Ramón Pucheta, logró retirar a las víctimas del auto y ponerlas a resguardo hasta la llegada de la asistencia médica.

Los heridos fueron trasladados al hospital local, donde permanecieron internados en estado crítico. El 29 de noviembre se produjo el fallecimiento de Miño, mientras que Ferreyra murió en la mañana del 2 de diciembre.

En la Comisaría de la Mujer y el Menor de Paso de los Libres sigue la investigación para determinar cómo se originó el incendio.