Corrientes: motociclista murió tras chocar por detrás a un automóvil

La Policía de Corrientes informó que este lunes un hombre murió debido a las heridas sufridas en un accidente vial sobre la ruta, en inmediaciones de la localidad de Juan Pujol.

En la madrugada de este lunes, efectivos de la Comisaría de Distrito Juan Pujol, asistieron al llamado que informó sobre un accidente vial en la intersección de las Rutas Provinciales 129 y 79, donde una motocicleta impactó la parte trasera de un automóvil.

La reconstrucción del hecho develó que un automóvil marca Renault, modelo Logan, manejado por un hombre mayor de edad, que circulaba sobre la ruta, disminuyó su velocidad para detenerse en un control policial.

En ese momento, una motocicleta marca Benelli, modelo TRK 502X, guiada por un hombre de 61 años, impactó contra la parte trasera del vehículo.

El motociclista fue asistido por el personal de emergencia, que lo trasladó al hospital local, donde más tarde se confirmó su muerte debido a las lesiones que sufrió en el accidente.

En tanto que en la citada dependencia se realizaron las diligencias del caso e intervino la Unidad Fiscal de turno para iniciar la investigación pertinente.