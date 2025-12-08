¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

INSEGURIDAD

Corrientes: tras verse acorralados por la Policía, abandonaron una moto robada

Efectivos atendieron el llamado tras la denuncia del robo en el barrio Itatí, quienes persiguieron a los ladrones hasta los pasillos de la zona, donde abandonaron el rodado.

Por El Litoral

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 11:14

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta con pedido de secuestro en la ciudad Capital.

El operativo ocurrió en la noche del domingo, cuando efectivos de la Comisaría VI Urbana, que realizaban recorridos de prevención de delitos en el barrio Itatí, fueron notificados sobre un hecho delictivo, en relación con el robo de una motocicleta.

Por tal motivo, se inició un rastrillaje en la zona, dando con dos jóvenes a bordo de un rodado que respondía a la descripción del aviso anterior.

Al notar la presencia policial, los sospechosos ingresaron a gran velocidad a los pasillos del barrio y al verse acorralados por los agentes, decidieron abandonar la motocicleta sobre calle Agustín P. Justo, entre avenida Chacabuco y calle Amado Bompland, para luego perderse de vista.

Los efectivos procedieron al secuestro preventivo del rodado para trasladarlo a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.

