Corrientes Javier Milei lluvias en Corrientes
TRAGEDIA

Corrientes: un joven murió ahogado tras intentar recuperar una pelota en un arroyo

El hecho se registró en la localidad correntina de San Lorenzo. 

Por El Litoral

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 10:47

La Policía de Corrientes informó este lunes que un joven de 21 años murió ahogado en la tarde del domingo en el Arroyo San Lorenzo, ubicado en el Paraje Rincón.

Según los primeros datos, el hecho ocurrió cuando el joven ingresó al agua con la intención de recuperar una pelota, pero por causas que aún se desconocen, desapareció de la superficie instantes después.

Ante la situación, efectivos de la Comisaría de Distrito San Lorenzo iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. Minutos más tarde, el cuerpo fue hallado sin vida.

Las autoridades judiciales de turno fueron notificadas y se iniciaron las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación del caso.

