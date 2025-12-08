¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Corrientes Javier Milei lluvias en Corrientes
Corrientes Javier Milei lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Asaltaron a un estilista de Corrientes: lo amenazaron con un cuchillo y le robaron el auto

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este lunes en el barrio Laguna Soto. 

Por El Litoral

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 11:39

Un violento robo ocurrió en la mañana de este lunes en el barrio Laguna Soto, donde un estilista de la capital correntina fue sorprendido por un delincuente que ingresó a su vivienda y lo redujo con un cuchillo para robarle dinero y su auto. 

Según informaron fuentes policiales, el asaltante se llevó más de $500.000 en efectivo, un celular Xiaomi, un par de zapatillas y las llaves del local donde trabaja la víctima, ubicado en calle Salta al 1000.

Además, el sujeto escapó a bordo del Citroën C3 bordó, modelo 2012, propiedad del estilista.

Momento más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en el barrio San Gerónimo, en la zona de Ontiveros y Olivos, a pocas cuadras de la avenida Centenario.

Tras la denuncia realizada al 911, la Policía activó un operativo cerrojo que abarcó los accesos a Santa Ana, El Perichón, Laguna Brava y Laguna Soto, ante la posibilidad de que el delincuente hubiera huido por esos sectores.

Efectivos de la Comisaría 16ª llevan adelante la investigación y trabajan en la revisión de cámaras de seguridad para intentar identificar al autor del hecho.

Con información de Radio Sudamericana

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD