Corrientes: juran los nuevos diputados y se elige la conducción de la Cámara

La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes incorporará este 9 de diciembre a sus nuevos integrantes para el período 2025-2029, durante la Sesión Preparatoria.

En esta instancia, también se definirá la conducción del cuerpo: presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo.

La sesión está prevista para este martes a las 10, en el recinto legislativo. El acto comenzará con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera Provincial, interpretación del Himno Nacional Argentino y lectura de la resolución que convoca a la ceremonia.

Luego se dará lectura al Acta 72/25 de la Junta Electoral Provincial, que proclama a los diputados electos en los comicios del 31 de agosto de 2025, y a la resolución 30/23, que dispone el reemplazo de la diputada renunciante Silvia Patricia Galarza, a partir del 10 de diciembre.

Quiénes jurarán

En esta sesión asumirán:

Eduardo Tassano

Natalia Romero

Mario Branz (renueva mandato)

Sofía Brambilla

Hugo Calvano

Andrea María Giotta (renueva mandato)

Egui Benítez (renueva mandato)

Albana Rotela (renueva mandato)

Hugo Benítez

Ana Almirón

Juan de la Cruz Ojeda

Sari Aparicio

Emiliano Fernández

Cecilia Gortari

Ricardo Leconte (h.)

También prestará juramento Lucía Pereyra, quien completará el mandato de Silvia Galarza, recientemente electa senadora.

Paso a paso de la sesión

El orden del día contempla:

Integración de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes con los diputados presentes. Lectura y consideración de los despachos sobre la validez de los diplomas de los legisladores electos y de la diputada Lucía Pereyra. Toma de juramento a los diputados cuyos mandatos inician el 10 de diciembre de 2025. Elección de autoridades: presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, con sus respectivas juras. Juramento final de la diputada Lucía Pereyra.

Con este procedimiento, la Cámara de Diputados abrirá una nueva etapa legislativa bajo la conducción de su próxima mesa directiva.

Finalizan su gestión en la conducción del cuerpo Pedro Cassani (quien continúa como diputado), Walter Chavez y Any Pereyra, quienes culminan su labor legislativa.