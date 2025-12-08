Tributo a Charly García en Buenos Aires

Charly García, considerado por muchos como la figura más influyente del rock argentino, volvió a recibir un homenaje en la Ciudad con una serie de intervenciones que buscan celebrar su trayectoria y su vínculo con el barrio que habita desde hace décadas. Este domingo quedó señalizada oficialmente la esquina ubicada en Av. Coronel Díaz y Av. Santa Fe, un punto de referencia para sus seguidores por tratarse del lugar donde reside el músico.

En esa misma dirección se descubrió una placa de la Legislatura, mientras que el artista Mariano Cabrera presentó un mural inspirado en las célebres fotos que Gabriel Rocca le tomó al artista. “Es para él y para todos los fans”, expresó el autor de la obra durante la presentación.

El reconocimiento incluyó además la actualización del nombre de la estación Bulnes de la Línea D, que desde ahora lleva la denominación oficial “Bulnes / Esquina Charly García”. Durante los próximos días, ese espacio comenzará un proceso de renovación estética que incorporará nuevas piezas visuales vinculadas al músico.

Otro punto destacado del homenaje es un mural de gran formato instalado en la terraza de Palermo Off, en Arenales 3339. Realizado en venecitas para garantizar su durabilidad, tiene dimensiones de 5,50 por 4,50 metros y se inspira igualmente en imágenes tomadas por Rocca. La elección del sitio no es casual: allí funcionó el mítico bar Planeta Júpiter, un ámbito que Charly visitaba con frecuencia en los años de Cassandra Lange y Say No More.

“Estas particularmente son dos fotos que las saqué en su casa. Acá en frente hace 43 años. Hoy están mirando de acá, al balcón de Charly. Increíble”, recordó Rocca al hablar sobre la intervención. Además, evocó aquella sesión histórica: “Era otro momento. Yo trabajaba en una revista, toqué timbre, y empezamos a hacer fotos. Primero reviso el placard, y me acuerdo de que encontró esa remera rayada y los tiradores de piano”.

El fotógrafo también destacó la importancia del reconocimiento: “Lo hermoso es que se le haga un homenaje a Charly que lo tiene bien merecido. En este barrio, que es su lugar, que sigue viviendo en el mismo departamento. Es una gloria que hoy tengamos la esquina de Charly Garcia”, afirmó.

La jornada culminará con discursos y un recital de Beats Modernos —el grupo integrado por Fabián “Zorrito” Quintiero, Fernando Samalea y Rosario Ortega— junto a invitados especiales como Alfie Martins y los músicos chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva, habituales compañeros de ruta del ícono nacional.

minutouno.com