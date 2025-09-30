San Roque: denunció que le faenaron una vaca a orillas del Río Santa Lucía

Mientras las miradas por delitos de abigeato están puestas en la costa del río Uruguay, la misma modalidad delictiva padecen productores de la localidad correntina de San Roque, donde se replica la matanza de vacunos y el robo de su carne.

Un ganadero denunció que a orillas del Rio Santa Lucía, cerca del llamado "Puente Carretero" encontró una vaquilla de su propiedad, completamente faenada. El dueño del animal indicó que todo indica que lo faenaron en pleno día y a unos 500 metros de su casa, según advirtió el periodista local Walter Amarilla, a través de sus redes sociales.

Detalló además que el vacuno fue carenado a orillas de un monte y solo llevaron los mejores cortes, al parecer en alguna embarcación. Otro detalle no menor es la cercanía que se encuentra de allí la base operativa de la Policía Rural, según alertaron.

La víctima aseguró además que es el sexto animal que le roban y hasta el momento no identificaron al autor o dieron con la banda delictiva que comete las faenas ilegales.

Pudo saberse que el productor ya radicó la correspondiente denuncia ante el Priar de San Roque pero por el momento no hay ninguna novedad.