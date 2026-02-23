Corrientes: un detenido y el secuestro de una bicicleta roba en diferentes operativos

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a una persona en la ciudad Capital y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia.

Efectivos del destacamento San Marcos realizaban un recorrido de prevención de delitos durante la madrugada del domingo, cuando divisaron a un hombre provocando disturbios en inmediaciones de avenida El Maestro y Cali Cruz del Eje.

Por tal motivo se detuvo e identificó a un hombre mayor de edad, quien molestaba a los transeúntes del lugar.

Momentos después, otro operativo se realizó sobre calle Bonastre, entre La Pampa y Chocón, donde se divisó a dos sujetos trasladando una bicicleta. Estos al notar la presencia policial, arrojaron el rodado para darse a la fuga.

Es así que se procedió al secuestro preventivo de una bicicleta marca AXN. Tras las primeras averiguaciones se constató que había sido robada días anteriores.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias de cada caso.

