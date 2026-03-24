Corrientes: recuperan celulares robados y demoran a un hombre armado

La Policía de Corrientes informó que el lunes realizó un procedimiento en la ciudad Capital que resultó en la recuperación de elementos robados y la detención de un hombre armado.

Dos teléfonos celulares denunciados como robados fueron recuperados durante un procedimiento en inmediaciones de las calles Malvinas Argentinas y Gaboto, en el asentamiento del barrio Juan XXIII.

Además, se produjo la detención de un hombre que portaba un arma blanca.

Rastrillaje tras una denuncia

Fuentes oficiales informaron que tras la denuncia por la sustracción de teléfonos celulares desde el interior de una vivienda se iniciaron tareas investigativas.

Personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR), en conjunto con la Comisaría XII Urbana y con intervención de la Unidad Fiscal, desplegó tareas de rastrillaje y verificación en la zona.

El resultado de estas acciones fue positivo pues se logró recuperar dos equipos móviles, de marcas Samsung e Itel, en tanto que se detuvo a un hombre mayor de edad que merodeaba en la zona y portaba un arma blanca.

El demorado, junto a los elementos secuestrados, fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continúan con las diligencias del caso.