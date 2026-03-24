Corrientes: interceptan a un hombre con ocho caballos de procedencia dudosa

En el marco de los operativos de prevención que se llevan adelante en las rutas de Corrientes, demoraron a un hombre de nacionalidad bonaerense con ocho caballos de procedencia dudosa, durante un control del personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar.



El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 5, cuando los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux que remolcaba un tráiler. Al realizar la inspección constataron que en el interior transportaban ocho caballos que carecían de marcas visibles y de la documentación sanitaria y de propiedad correspondiente.

El conductor del vehículo fue identificado como Juan José G., con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Ante la imposibilidad de acreditar el origen y destino de los animales, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) N° 6, a cargo del Dr. Gustavo Roubineau.El magistrado dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “Averiguación de Delito”.



Como medida preventiva, las autoridades procedieron al secuestro de los ocho equinos, el tráiler de transporte, y un teléfono celular para pericias.