Secuestran un automóvil con un cargamento ilegal de pescados en Corrientes

En el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en los principales corredores viales de la provincia, efectivos de la Policía de Corrientes interceptaron un vehículo con 15 pescados, sin los permisos correspondientes.



El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 12, cuando personal de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera detuvo la marcha de un Chevrolet Corsa conducido por un hombre mayor de edad que se dirigía desde el interior hacia la ciudad Capital.



Al solicitar la documentación de rigor, los uniformados constataron que carecía de los requisitos básicos para circular: licencia de conducir vigente, seguro obligatorio y Revisión Técnica Obligatoria (RTO).



Sin embargo, la irregularidad no terminó allí. Al inspeccionar el baúl del rodado, los efectivos hallaron 15 ejemplares de armado. Tras el examen de las piezas, se determinó que las mismas se encontraban fuera de medida (tamaño no permitido para la extracción) y que el responsable no poseía la licencia de pesca necesaria para el transporte de dichas especies.



Ante esta situación, se dio intervención inmediata a las autoridades de Recursos Naturales de Corrientes, quienes procedieron al decomiso total de la carga conforme a la normativa vigente que protege la fauna local.



El vehículo fue retenido preventivamente por las infracciones a la Ley de Tránsito, mientras que el conductor quedó supeditado a las actuaciones administrativas correspondientes por la violación a las leyes de protección de recursos naturales.