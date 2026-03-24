Incautaron más de 200 kilos de carne ilegal en una carnicería del interior de Corrientes

Un nuevo procedimiento de control contra la comercialización irregular de productos cárnicos tuvo lugar en la localidad de Santa Lucía, donde efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Lavalle incautaron 200 kilos de carne vacuna no apta para el consumo humano.



La inspección, se llevó a cabo en un comercio ubicado en el barrio Sagrado Corazón donde los uniformados hallaron 232 kilos de carne de novillo que se encontraban a la venta sin ningún tipo de documentación sanitaria ni respaldo legal que acreditara su origen.

Ante el riesgo sanitario y la falta de comprobantes de propiedad, el fiscal rural Juan Omar Cáceres ordenó el inicio de actuaciones de oficio por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, el cual sanciona la violación de las leyes de policía sanitaria animal.Finalmente, las autoridades procedieron al secuestro preventivo de los cortes cárnicos y a su posterior desnaturalización.