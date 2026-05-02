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ZONA RURAL DE CAA CATI

Recuperan terneros en Corrientes valuados en un millón de pesos

Los animales fueron hallados en un monte, listos para ser trasladados
 

Por El Litoral

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 20:05

Un patrullaje preventivo a caballo por la zona rural de Rincón de los Vences permitió desarticular un intento de abigeato y recuperar ganado en pie con un alto valor de mercado. El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caá Catí.
Mientras los efectivos recorrían sectores estratégicos de difícil acceso, detectaron movimientos sospechosos entre la densa vegetación. Al notar la presencia policial, dos hombres que se encontraban en el lugar emprendieron una huida a pie, logrando perderse en el espesor del monte.


Tras un exhaustivo rastrillaje en el área, los uniformados localizaron dos terneros atados a un árbol. 
Según los investigadores, los animales habían sido ocultos bajo la maleza con el objetivo de ser trasladados o faenados de manera clandestina en las horas siguientes.
Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar permitió neutralizar el delito y proteger el patrimonio del productor afectado. Se estima que los animales recuperados poseen un valor de mercado que supera el millón de pesos.

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