Nuevos casos de abigeato en la costa del Uruguay: productores reclaman más controles

El presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, Carlos “Pulga” Roldán, alertó sobre nuevos episodios de abigeato en la zona del río Uruguay, donde productores denuncian ataques armados y pérdida de hacienda. Según detalló, “la semana pasada balearon dos animales de un pequeño productor que hoy está pensando en vender todo porque es imposible trabajar así”.

Roldán explicó en Hoja de Ruta que el tema será parte de una reunión este martes con el Ministerio de Seguridad provincial, donde participarán autoridades policiales y representantes rurales. “Se creó una comisión bicameral con Brasil y Argentina, y están trabajando Prefectura y Gendarmería, pero no alcanza. Mientras el ladrón no tenga miedo de ser detenido, esto va a seguir”, advirtió.

El dirigente pidió mayor estabilidad en los mandos policiales locales —“cuando un comisario funciona, tiene que quedarse”— y reclamó la apertura de las fiscalías rurales que siguen pendientes. “Hay voluntad política, pero no alcanza con eso. Hay que coordinar entre Seguridad y Justicia, porque hoy cada uno se pasa la pelota y el problema sigue”, señaló.

Roldán también propuso incluir a los intendentes en las mesas de trabajo, con controles municipales sobre el ingreso de carne ilegal a las ciudades, iluminación y cámaras en accesos rurales. “Esa carne entra al pueblo para venderse. Si se controlan los horarios y los ingresos, se puede empezar a frenar”, sostuvo.

Sobre la situación productiva, indicó que las lluvias mantienen buenos niveles de humedad, aunque las arroceras registran atraso en las siembras. Además, confirmó que en octubre se realizará la última campaña de vacunación, antes del nuevo esquema anual que comenzará en marzo.

Mirá la nota completa