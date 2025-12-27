Una correntina ¡Magistral!

Rosa María Viola de Turco fue una figura clave en la música de Corrientes, reconocida por su apoyo al arte musical, especialmente en Chamamé, hija del maestro Amleto Viola y mecenas de músicos, destacando en el ámbito chamamecero junto a otros como Manuel Viladesau (Pianista y Director de Orquesta, Nacido en San Martín de Provenzal, Barcelona, España el 20 de agosto de 1878. Llegó al Paraguay en 1912. Fundó la primera casa de música del Paraguay y fue un pionero en el campo editorial y discográfico. A partir de la década del 20, realizó las más importantes ediciones de música de compositores paraguayos y promovió las primeras grabaciones discográficas de música paraguaya, realizadas en Buenos Aires, con intérpretes del país, a través del sello fonográfico Guarany, creado en 1927. Dirigió la orquesta del Instituto Paraguayo y diferentes agrupaciones de cámara. El 28 de abril de 1939, tuvo a su cargo la dirección de un histórico concierto con una orquesta sinfónica integrada por 55 profesores, con la participación del violinista Remberto Giménez. Fue profesor de teoría y solfeo en el Instituto Paraguayo. La casa de música fundada por él, continúa en actividad hasta el presente. Falleció en Asunción el 20 de julio de 1949.

Tomás Alarcón fue otro notable. A los 11 años ingresó a la Escuela Municipal de Artes y Oficios de su pueblo natal, donde estudió teoría y solfeo. Posteriormente se incorpora como voluntario al Ejército Argentino de Concepción del Uruguay. Recorrió varios destinos como integrante de la banda militar en la que ejecutaba “clarinete”. Su carrera militar lo trajo a la capital correntina, donde comienza una dedicada labor de docente de guitarra por muchos años, escuela de donde surgieron importantes solistas de ese instrumento como León Antonio Sánchez y Juan Ramón Gauna. En la década de 1950, se convierte en un destacado animador de bailables de la época, integrando orquestas de variados ritmos. Además integra en esta etapa la Orquesta Folclórica de la Provincia dirigida por el maestro Naúm Salis, que tenía como cantantes solistas a la joven Ramona Galarza y a Ernesto Dana, seudónimo del cantor y compositor goyano Efraín Maidana, que se convertiría en su más importante socio autoral. En el año 1972 Tomás Alarcón es pieza fundamental del nacimiento del movimiento “Canción Nueva” donde Alarcón colaboró como jurado y organizador, aportando también obras a los certámenes como “Acuarela de mis Pagos”. Inspirado y prolífico compositor, sus obras fueron grabadas por Ernesto Montiel, Gregorio de la Vega, Coqui Marola, los Hermanos Cena. Tomás Alarcón falleció en Corrientes. En 1988, es probable que estuviera activa en la escena musical correntina, apoyando conciertos en la sala que llevaba el nombre de su padre, siendo recordada por su dedicación y pasión por la música popular de la región.

Amleto Alfredo Viola nació en Italia el 17 de diciembre del año 1895. Se recibió de concertista de piano, oboe, corno inglés y director de Orquesta de Cámara con medalla de plata, en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán.

Llega a Corrientes en el año 1913 después de una gira por países sudamericanos decide radicarse en Corrientes, donde conforma su familia y desarrolla una prolífera labor artística y docente. Su extensa producción artística abarca operetas, sinfonías, nocturnos, elegías, zarzuelas, música sacra, clásica y popular. A los que se suman más de 66 himnos dedicados a instituciones y escuelas de toda la provincia. También realizó un diccionario musical. En calle Córdoba 557 de nuestra ciudad capital, en una casa deshabitada y en obras, una placa es testimonio de que el solar fue residencia del compositor, poeta y educador italiano Amleto Alfredo Viola (1895-1971). Desde muy joven se destacó como oboísta, pianista, cornista y director de orquesta, realizando giras por Europa y Sudamérica y finalmente se radicó entre nosotros como maestro de conciertos y primer director de la orquesta sinfónica local, con presentaciones en el actual Teatro Vera.

Con la llegada de la elegante y señorial confitería “La Perla” (hoy confitería “Martha de Bianchetti”, 9 de Julio 1198), el público tenía otro lugar donde podía oír y aplaudir a este pianista y director. Cada noche lo vitoreaban mientras él agitaba con pasión la batuta o arrancaba a los martillos del piano robustos trémolos. Testimonio de ello representan cientos de partituras manuscritas de música de salón, tangos y zarzuelas que aún sobreviven, donde todavía se aprecian los ágiles movimientos de la pluma del autor. En 1916 fue designado organista de la iglesia catedral. Su relación con la música eclesiástica quedó plasmada en obras para canto, coro y piano como un “Ave María”, pieza litúrgica que bien podría representar el caso local de otras producciones sacras del repertorio académico universal (como las compuestas por Charles Gounod o la adaptación que se hiciera de la melodía realizada por Franz Schubert); como así también las “Siete palabras de Nuestro Señor en la Cruz”, para ser realizada en la Semana Santa de 1925, con él como organista ejecutante.

Destacó en la escena local por una extensa labor docente y social, siendo fundador de la filial Corrientes del Conservatorio Fracassi, de alcance nacional y que actualmente continúa en funcionamiento, dirigido por su nieta, la profesora Luisa Ester Viola.Su labor como compositor está siendo rescatada de la bruma del tiempo por pianistas locales, alumnos de la institución y por familiares, contabilizando entre manuscritos y partituras impresas más de 1.500 obras, divididas entre himnos para establecimientos escolares, nocturnos, valses y sinfonías, marchas militares y cantatas religiosas; así como también obras populares como tangos y chamamés, entre los que cabe mencionar “Huracán” y “Hotel de Turismo”, dedicados a las comisiones directivas de ambas instituciones en el marco de las celebraciones de sus respectivas inauguraciones.

Destacan entre estas piezas dos obras rescatadas recientemente. El nocturno “Lucianito” (1937), escrito en sol menor y dedicado a la dama doña Eloisa Torrent de Vidal, esposa del gobernador de Corrientes Juan Ramón Vidal, encierra en su dedicatoria el trágico recuerdo del fallecimiento de su sobrino Luciano Torrent, ahogado en las profundas aguas del Paraná a corta edad. Existió una Corrientes romántica, con una música profunda e inspirada, traída en barcos por aquellos europeos que vinieron a “hacer patria”, en busca de un futuro promisorio. Y fue en un barco de la empresa Dodero, en el que viajaba Amleto Viola dando conciertos en ciudades importantes con grandes teatro. Y Asunción del Paraguay se destacaba en la región, aunque coincidió con su llegada a nuestro puerto de Corrientes, regresando ya a Europa, que al bajarse Amleto queda encantado con una mujer que vio en nuestra hermosa costanera, y se enamoró de su belleza y su elegancia. Era Aida Niella, hermana del primer Obispo de Corrientes, quienes no soñaron que iban a construir una GRAN FAMILIA, de la que se destacaron descendientes brillantes.

Jorge Viola: El primer hijo de este matrimonio, Jorge Alfredo Viola nace el 13 de septiembre de 1921. A los 11 años debutó como director de orquesta en el Teatro Vera. En Corrientes con 17 años fundó el 25 de mayo de 1939 el Club Córdoba u ante la justicia lo ubicó a su papá, Amleto, como Presidente de la nueva institución porque él era menor de edad. Desde su llegada a Curuzú Cuatiá se constituye en un ciudadano más de este culto pueblo, y en uno de los vecinos más destacados. Poseedor de múltiples cualidades y en especial y en especial la de muy buena persona. Jorge conoce a Siria Padua y con ello convierte el mejor “Triple de su vida”, el mejor acorde de su enorme repertorio, se casan y vale tres puntos eternos. Y ese acorde es el arpegio más prolongado de una melodía de amor, se casan el 22 de enero de enero de 1948 y llegaran Jorge, Liliana, Fernando y Siria.

Liliana Viola: Nuestra invitada a “esta ronda del ayer” es mi amiga de la niñez, Liliana Victoria Viola. Todos la conocen tan solo como Liliana Viola, porque su segundo nombre Victoria es el que determina su consagración en la vida. Victoriosa ella en mil iniciativas y millones de reconocimientos de compoblanos, alumnos, colegas e instituciones de Curuzú, el país y naciones extranjeras. Gracias a Dios Liliana que existís y gracias a la vida que elegiste nuestro Curuzú Cuatiá, como la cuna de tus primeros sollozos el 6 de octubre de 1952.

Con cinco años Liliana se iba caminando, desde su casa a la escuela Carmelita primero y luego a la Escuela Belgrano. Relata Pura Arballo que Liliana comenzó a desarrollar su vocación en ACYAC, (Asociación Cultural y Artística Curuzucuatiense). Con 7 años se iba caminando a la Escuela Profesional de Mujeres, donde la Profesora de Danzas de Folclore, Clásico y Español Adela Villegas de Orué, instaló su Academia.

CIDEC (Centro Integral de Educación Corporal): de intensa actividad, hasta hoy -2025- vigente, por el que han pasado miles de niños, juveniles y adultos alumnos que recibieron no sólo arte, sino además formación humana, y en muchos casos una Profesión sustentable. La Confederación Interamericana de Profesionales de Danza la ha seleccionado para integrar la octava edición de la premiación en mayo 2025. Premio Itá Pucú.

