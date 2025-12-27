El impacto de la aprobación del presupuesto

Definitivamente la “ley de leyes”, como se lo conoce popularmente, es vital para aportar certezas y dibujar un camino. Lamentablemente en muchas administraciones terminó siendo un documento completamente vacío, un mero trámite de rutina, que era una referencia genérica sin implicancias directas en la vida mundana.

Si se toma en serio la cuestión, como se debe, esta es esencialmente una de las decisiones más trascendentes que puede tomar una nación, ya que sin ella no hay hoja de ruta y el Estado navega a ciegas, sin planificación y sin exhibir coordenadas generales a todos los actores del sistema.

Esto representa mucho más que un pacto parlamentario: es un síntoma inconfundible de madurez política, institucionalidad y compromiso con el porvenir. Esta legislación ordena la vida económica del Estado, marcando prioridades, asignando recursos, fijando metas fiscales, dentro de un contexto de responsabilidad y brindando previsibilidad a las políticas públicas.

"Para los que no logran identificar como se conecta esta situación con lo tangible y cotidiano habrá que decir que a partir de este éxito político seguramente disminuirá el riesgo país, mejorarán las condiciones operativas para renegociar deuda futura a más bajos costos y plazos más generosos, pero la consecuencia más potente se verá traducida en los ciudadanos."

En un territorio como este que viene de años de incertidumbre, volatilidad e improvisación, contar con un presupuesto sin déficit equivale a recuperar una herramienta determinante para gobernar con sensatez. Significa dejar atrás la discrecionalidad casi eterna que emergía como consecuencia de falsos proyectos que deliberadamente intentaban dar vía libre a la arbitrariedad inercial.

Desde el punto de vista económico todo se notará de inmediato ya que genera confianza, enviando un anuncio nítido a los mercados, a los organismos internacionales y a los que producen: la Argentina así tiene dirección, marco legal, acuerdos básicos y voluntad de ordenar sus cuentas. Esa confianza es un activo económico tan importante como el capital o la infraestructura. Sin ese requisito, no hay inversión; no hay empleo; ni desarrollo posible.

Pero la huella no queda en los grandes números, sino que aterriza en la vida real, a la economía local, a las provincias, a las ciudades y a cada rubro, permitiendo a todos los jugadores un año planificado, con políticas públicas organizadas, proyectando servicios y acompañando el crecimiento. Les da previsibilidad para administrar, invertir, cumplir con los compromisos, diseñar estrategias y atender emergencias.

Pocos comprenden cómo se interpreta fuera del país y dentro de él este modelo de ingresos y egresos armónicos. Ese blindaje que se conjuga con el talento político para construir gobernabilidad hace que todo sea más creíble, que los discursos no queden en el aire y que los mercados tomen nota de cómo se evoluciona para ser cada día más atractivo como destino de inversiones.

"Una baja general de tasas de interés hará viable ciertos proyectos de inversión que hasta ayer mostraban escepticismo y también logrará trasladarse a la gente con créditos de consumo dinamizando esa faceta de la economía que produce una dinámica positiva y que cambia el humor social de una manera realmente edificante, aportando optimismo y esperanza adicional."

Además, también se fortalece el tan vapuleado federalismo ya que este no existe sin reglas claras, sin distribución de recursos y sin un gobierno que dialogue con las provincias dentro de un esquema sustentable. De esta manera se reduce el margen para los caprichos y se genera una base de equidad para todos los distritos, sin importar su tamaño o color político.

Desde el punto de vista político, el mensaje también es potente. En un escenario de tensiones, debates y diferencias legítimas, el Congreso logró edificar una alianza circunstancial para darle al país su ley fundamental de administración económica. Eso habla de responsabilidad, diálogo, capacidad de consensuar en lo importante y entendimiento de que la Argentina necesita estabilidad.

Por supuesto que esto por sí solo no resuelve todos los problemas. No es una varita mágica ni un punto de llegada, pero es un punto de partida indispensable. Es el marco que permite avanzar en la consolidación fiscal, en la estabilidad macroeconómica y en la recuperación gradual del crecimiento, el empleo y el bienestar.

Hoy la Argentina necesita certidumbre y señales inapelables. Precisa que las instituciones funcionen. La aprobación del Presupuesto Nacional es uno de esos síntomas esperables. Es la demostración de que cuando la política se pone a la altura de las circunstancias, el país gana. Y cuando el país gana, también triunfan las provincias, las ciudades y cada uno de los argentinos que quiere vivir en un país más ordenado, más serio y con futuro.

"Lo que se viene es muy auspicioso y se suma al panorama que ya estaba asomando. En buena medida eso ocurrirá gracias a una secuencia de aciertos y uno de los escalones es esta norma que da a la luz en el cierre del año abriendo un horizonte con mayor expectativa."

