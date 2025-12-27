¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ITUZAINGÓ

Corrientes: buscan a dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná

Ambos se encontraban en la zona conocida como el ex zoológico, junto a otras personas, cuando desaparecieron de la superficie del río.

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 20:52

Dos jóvenes de alrededor de 30 años, oriundos de Comodoro Rivadavia, desaparecieron en el río Paraná. Ocurrió este sábado cerca de las 19 en la ciudad correntina de Ituzaingó.

Según la información de medios locales, ambos se encontraban en la zona conocida como ex zoológico, junto a otras personas, cuando desaparecieron de la superficie del río. Fueron quienes estaban con ellos los que alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Tras el aviso, se desplegó un operativo de búsqueda con la intervención de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Corrientes, quienes trabajaron durante la tarde y continúan con la investigación.

Noticia en desarrollo.

 

