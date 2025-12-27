José López fue homenajeado en San Lorenzo y tuvo un recibimiento popular

Las condiciones climáticas no pudieron frenar el recibimiento popular que San Lorenzo le dio a José Manuel López.

El futbolista de 25 años aprovechó las vacaciones y regresó a su ciudad natal donde fue homenajeado por la municipalidad local con la presencia de numerosos aficionados que desafiaron a la lluvia.

El Flaco fue recibido en el acceso a la ciudad correntina y en caravana recorrió varias calles hasta llegar al polideportivo municipal que desde hoy lleva su nombre.

Por una propuesta elevada por el intendente Matías Acevedo, el Concejo Deliberante dispuso la denominación “Estadio Municipal de Fútbol José Manuel López”.

Este sábado, con la presencia del jugador del Palmeiras y de la Selección Argentina quedó oficialmente impuesto el nombre al estadio “en reconocimiento a su trayectoria y al vínculo eterno con su pueblo”.

López mostró su habitual humildad y predisposición para compartir con sus compueblanos, no se cansó de firmar autógrafos y posar para las selfies.

El acto estuvo cargado de emoción, memoria y orgullo colectivo de una ciudad que trascendió a partir del “Flaco”.

Fue un homenaje que trasciende el acto formal y “se convirtió en memoria viva, identidad y agradecimiento de todo un pueblo que reconoce a los suyos”.