Los 6 datos claves para cruzar el puente que une Corrientes con Paraguay

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dio a conocer este sábado los datos que hay que tener en cuenta para cruzar el Paso Internacional Yacyretá que conecta Corrientes con Paraguay.

Desde el jueves 21 se encuentra habilitado el Paso Fronterizo que une las ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina) y que estuvo cerrada desde el 2019 por la declaración de pandemia por Covid-19.

Ante la habilitación del puente, informaron que el mismo está abierto todos los días de 9:00 a 19:00 y que para cruzar hay que tener en cuenta los siguientes datos: