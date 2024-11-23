¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés Karina Milei Forestadora Tapebicuá
Gustavo Valdés Karina Milei Forestadora Tapebicuá
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Paso Internacional Yacyretá

Los 6 datos claves para cruzar el puente que une Corrientes con Paraguay

El Paso Internacional Ayolas-Ituzaingó se encuentra habilitado desde el jueves 21 de noviembre. 

Por El Litoral

Sabado, 23 de noviembre de 2024 a las 08:53

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dio a conocer este sábado los datos que hay que tener en cuenta para cruzar el Paso Internacional Yacyretá que conecta Corrientes con Paraguay. 

Desde el jueves 21 se encuentra habilitado el Paso Fronterizo que une las ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina) y que estuvo cerrada desde el 2019 por la declaración de pandemia por Covid-19. 

Ante la habilitación del puente, informaron que el mismo está abierto todos los días de  9:00 a 19:00 y que para cruzar hay que tener en cuenta los siguientes datos: 

  • Vehículos habilitados: automotores livianos
  • Excluida la circulación con tracción a sangre y peatonal, motos, « bicicletas y trailers
  • Prohibido detenerse y descender a la calzada
  • No salirse de la vía principal.
  • Prohibido acceder a caminos laterales
  • No arrojar residuos

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD