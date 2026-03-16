La Municipalidad inició controles integrales de salud para más de 1.500 niños en los CDI

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha este lunes un amplio operativo de salud destinado a la población infantil que asiste a los CDI (Centros de Desarrollo Infantil).

La jornada inaugural tuvo lugar este lunes en el CDI Nº1 del barrio Popular, dando inicio a un cronograma que alcanzará a aproximadamente 1.600 niños en toda la capital.

La iniciativa es llevada adelante mediante una articulación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura y Educación. El propósito principal es aprovechar el contacto cotidiano que brindan los establecimientos educativos para realizar controles preventivos de manera ágil y accesible para los tutores.

Ejes de la evaluación médica

El secretario de Salud, Rafael Corona, detalló que los equipos de las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) llevan adelante un examen integral del "niño sano". Entre los puntos clave de la revisión se encuentran:

Antropometría: control de peso, talla y perímetro cefálico.

Evaluación nutricional: monitoreo del estado general de salud.

Calendario de vacunación: verificación estricta de que los esquemas de vacunas se encuentren al día.

Seguimiento: identificación de casos que requieran atención especializada o derivación a centros de salud de mayor complejidad.

Trabajo articulado y cronograma

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, resaltó la importancia de acercar estos servicios directamente a la comunidad educativa. "Se planificó una fecha de control en cada uno de los 16 CDI. A pesar de las condiciones climáticas adversas, la recepción por parte de los tutores fue muy positiva, ya que facilita enormemente la gestión de fichas médicas en el inicio del ciclo lectivo", explicó la funcionaria.

Desde el Ejecutivo municipal se aclaró que, para aquellos niños que no pudieron asistir en la fecha asignada debido a las inclemencias del tiempo, se establecerán jornadas complementarias una vez finalizado el recorrido inicial por todos los centros.

El ciclo de visitas preventivas tendrá una segunda etapa de refuerzo programada para el mes de agosto, asegurando así un monitoreo constante del crecimiento infantil durante todo el año.