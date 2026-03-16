La lluvia postergó la presentación de los correntinos en Asunción

La lluvia fue la protagonista de la jornada de lunes en el Challenger de Asunción. Los partidos debieron ser postergados por el mal tiempo para este martes. En la programación del torneo que forma parte del ATP Challenger Tour están los correntinos Lautaro Midón y Carlos María Zárate.

El primero en salir a escena será Zárate (576º) que buscará ingresar al cuadro principal cuando dispute la última ronda de la clasificación. Jugará desde las 14 en la cancha central.

Por un lugar en el cuadro principal, Zárate se medirá frente al boliviano Boris Arias (1552º) que este domingo eliminó al local Federico González Benítez 62- y 6-3.

El correntino partió como tercer preclasificado en la qualy y por lo tanto avanzó sin jugar la ronda inicial.

En tanto que Midón (216º en el ránking de la AT) jugará no antes de las 18,30 en la cancha 7 del club Rakiura.

Por la primera ronda del cuadro principal enfrentará a su compatriota Gonzalo Villanueva (344). Será el tercer enfrentamiento entre los argentinos que lidera Villanueva 2 a 0.

El ganador de este encuentro, enfrentará en la segunda ronda al vencedor del duelo entre el peruano Gonzalo Bueno y el brasileño João Pedro Didoni Bonini.

Para Midón será su regreso al circuito después de dos semanas sin actividad.

El certamen en la capital paraguaya es de la categoría Challenger 75 y se juega sobre superficie de polvo de ladrillo. El máximo favorito es el local Adolfo Vallejo.