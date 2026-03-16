Millonaria multa tras detectar irregularidades en el transporte de ganado en Corrientes

En un procedimiento de rutina, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la ciudad correntina de Ituzaingó desarticuló una maniobra irregular en el traslado de ganado bovino.

El operativo tuvo lugar en la intersección de la Ruta Nacional 12 y calle Catorce, donde fueron interceptados tres camiones de doble piso que partieron de Gobernador Virasoro con destino a Santiago del Estero.

Inconsistencias y revisión técnica

Durante la verificación documental, los agentes detectaron irregularidades en las guías de traslado. Tras obtener la autorización de los transportistas para realizar una inspección de carga, se hallaron animales que presentaban anomalías en sus marcas y carecían de la caravana identificatoria obligatoria.

Por disposición del fiscal Ramón Eugenio Balbastro, los rodados fueron trasladados a un predio rural cercano para una fiscalización minuciosa a cargo de una médica veterinaria policial. El informe técnico confirmó la presencia de:

18 novillos con irregularidades en su identificación.

4 vacas con doble marca.

Sanción administrativa

Aunque la justicia determinó que el hecho no constituía un delito penal, las inconsistencias fueron calificadas como una infracción administrativa grave. En consecuencia, la autoridad rural impuso una multa de $6.000.000.

El procedimiento, que contó con registros fotográficos y fílmicos como prueba de las anomalías detectadas, fue elevado a las autoridades judiciales y policiales competentes para completar las actuaciones de rigor.