Dante Saettone se mantiene dentro de la preselección nacional

Sigue la puesta a punto para la preselección argentina U18 con vistas a la AmeriCup de la categoría. Del 19 al 27 de marzo se realizará el segundo Campus de Desarrollo del año para la camada. Será en las instalaciones del DAM de Zárate con la presencia de 17 jugadores y bajo la conducción de Mauro Polla.

Entre los convocados permanece el jugador de San Martín Dante Saettone, juvenil que ya sumó minutos en la Liga Nacional de Básquetbol.

La nómina de convocados incluye diez de los doce jugadores que lograron la medalla de plata en el Sudamericano U17 de Paraguay, a fines del año pasado, y apuesta a seguir evaluando jóvenes de la edad que puedan incorporarse al grupo en la próxima competencia oficial.

Este grupo atraviesa su segundo año de trabajo y que ya tuvo una instancia inaugural de trabajo en el 2026. Fue en el CeNARD, del 8 al 14 de febrero con 17 citados de los cuales repiten doce, entre ellos el correntino.

Argentina ya tiene su hoja de ruta diagramada de cara al gran desafío del año, la AmeriCup de la categoría, que a su vez funciona como instancia clasificatoria para el Mundial U19 del año próximo: "El plan es realizar una concentración de una semana a diez días por mes, de aquí a la competencia. La última convocatoria, ya como Preselección con vistas al torneo, va a ser un poquito más larga para poder llegar con el rodaje necesario al torneo", explicó Mauro Polla en la primera instancia de trabajo.