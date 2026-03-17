Ascenso en la Policía de Corrientes: promovieron a 1.985 efectivos

El Gobierno de Corrientes oficializó el ascenso para 1.985 efectivos de la Policía provincial. La medida fue dispuesta por el gobernador Juan Pablo Valdés mediante los decretos N° 397/26 y 398/26, y publicada en la Orden del Día Interna N° 6.764.

Del total de promovidos, 440 corresponden al personal superior, mientras que 1.545 pertenecen al escalafón de suboficiales. La medida implica el pase al grado inmediato superior dentro de la estructura policial.

Oficiales jefes

En el caso de los oficiales superiores, se registraron 31 ascensos a comisario mayor y 53 a comisario inspector. Entre los oficiales jefes, fueron promovidos 31 comisarios y 58 subcomisarios.

Oficiales subalternos

A su vez, dentro del grupo de oficiales subalternos, se contabilizan 69 oficiales principales, 63 oficiales auxiliares y 135 oficiales ayudantes. Este segmento completa el total de 440 ascensos en el personal superior.

En cuanto a los suboficiales, los ascensos incluyen 151 suboficiales mayores y 288 suboficiales principales. También se promovieron 606 sargentos ayudantes y 67 sargentos primeros en la categoría de suboficiales jefes.

Finalmente, entre los suboficiales subalternos, se registraron 213 ascensos a sargento y 220 a cabo primero. De este modo, se completa el total de 1.545 efectivos promovidos en este escalafón.