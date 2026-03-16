Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo

San Lorenzo sufrió un duro golpe: perdió 5-2 con Defensa y Justicia en el Estadio Pedro Bidegaín, por la undécima fecha del Torneo Apertura. Con este resultado, el Ciclón permanece con 13 puntos y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final. Los de Varela, en tanto, suman 16 y están terceros en la Zona A.

La primera emoción de la tarde fue favorable al Halcón. El lateral Elías Pereyra hizo efectiva la inexorable ley del ex cuando estableció el 1-0 a los dos minutos de juego. Pese a que el VAR revisó la jugada, se constató que no hubo ninguna infracción y el tanto sumó al marcador.

A poco del final de la primera etapa, Juan Manuel Gutiérrez amplió la ventaja. Luego de un centro preciso de Héctor David Martínez desde la izquierda, el volante llegó y empujó la pelota hacia el fondo del arco defendido por Orlando Gill para decretar el 2-0.

A los 15 minutos del complemento, Gutiérrez se metió en al área de San Lorenzo, enganchó y se encontró con la humanidad de Ignacio Perruzi. El árbitro Pablo Dóvalo no dudó y sancionó penal favorable a Defensa. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Aaron Molinas que estableció el 3-0 con un disparo potente.

El Ciclón sacó del medio y encontró el descuento. Teo Rodríguez Pagano escaló por la izquierda y sacó un centro al corazón del área. Allí, se encontraba Rodrigo Auzmendi, que había ingresado hace instantes y puso el 3-1 en la primera pelota que tocó.

Poco tiempo después, Agustín Ladstatter vio la tarjeta roja por una fuerte patada sobre Gutiérrez y dejó al azulgrana con un hombre menos a los 21 minutos del segundo tiempo.

Antes de la media hora, Agustín Hausch también anotó con la ley del ex: el atacante formado en San Lorenzo le dio el cuarto gol a Defensa con un toque debajo del arco tras un centro desde la izquierda. Rápidamente, el futbolista le pidió perdón a la hinchada.

A los 33, Fernando Espinoza, encargado del VAR, solicitó la presencia de Dóvalo para revisar una posible infracción de Lucas Souto sobre Perruzi dentro del área. El juez constató que el jugador visitante le cometió falta a su rival al ponerle el brazo en la nuca y sancionó penal. Alexis Cuello se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue tapado por Cristopher Fiermarin.

A poco del final, Cuello envió un buen centro al área y el Ciclón encontró un nuevo descuento. Auzmendi puso la cabeza, estableció el 4-2 y firmó su segunda conquista en sus primeros minutos en el club.

Ya en tiempo de descuento, David Barbona volvió a ampliar la ventaja. El volante aprovechó un rebote de Gill dentro del área, remató y decretó el 5-2.

En la próxima jornada, San Lorenzo no se moverá del Bajo Flores, pero jugará de visitante: lo hará ante Deportivo Riestra, el Guillermo Laza, el miércoles 25 de marzo a las 19. Defensa y Justicia, por su parte, recibirá a Unión de Santa Fe, el lunes 21/3 a las 17:45.

Más resultados

La jornada de lunes comenzó con el triunfo de Barras Central como local frente Atlético Tucumán 2 a 1 y siguió con el empate, sin abrir el marcador de Aldosivi y Huracán.

Con Información de Infobae