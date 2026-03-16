Optimo resultado en la primera regata del año

El remero correntino Tomás Romero se impuso en la Final B de la categoría Senior en la primera regata oficial del año.

La competencia se realizó en la ciudad santafesina de Villa Constitución, y marcó el inicio del año competitivo de Romero en la máxima categoría del remo argentino.

El certamen comenzó el viernes con las pruebas clasificatorias, y el correntino que compite para el club Tupá de Santa Fe se ubicó cuarto en cerrada competencia que se definió por escasos segundos.

De esa manera llegó a la final del domingo en la serie B, instancia en la que se ubicó en el primer lugar superando a remeros ya consolidados en la categoría.

En la final A el triunfo fue del mejor singlista (peso completo) del país del momento, el rosarino Ignacio Pacheco, superando a Santino Menin, el mejor de peso ligero de la Argentina. El tercer lugar correspondió a Santiago Dandrea, el número uno de la categoría sub23 hasta 2024.

En la Final B el correntino se ubicó en el primer lugar, mientras que Juan Segundo Romero de Rosario fue segundo y el tercer lugar fue para Martin Kraitman del Club de Regatas América de Tigre.

En sus redes sociales (@tomiromero78) hizo un balance del fin de semana: “Buen comienzo de año, estrenando nueva categoría y compitiendo contra los mejores”, y marcó su derrotero para este 2026. “A seguir entrenando que esto recién comienza”, afirmó.