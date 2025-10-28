Santo Tomé presentó la 59ª edición del Festival del Folklore Correntino 2025

En el Salón Verde de Casa de Gobierno se presentó oficialmente la 59ª edición del Festival del Folklore Correntino, que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en el anfiteatro Genaro Berón de Astrada de Santo Tomé. El encuentro, con entrada libre y gratuita al predio, contará con dos noches de música, danza y tradición bajo el lema “Raíz de Tierra y Canto”.

El evento busca celebrar la identidad cultural correntina, con la participación de reconocidos artistas locales y regionales. Además, el público podrá disfrutar de un paseo artesanal y gastronómico, consolidando al festival como un espacio de encuentro para la comunidad y los visitantes.

La ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, destacó que el turismo en Corrientes “se basa en la riqueza natural y cultural”, y que el folklore “describe nuestra naturaleza y nuestra identidad”. Subrayó también el valor de preservar las tradiciones como parte de un desarrollo turístico sostenible, e invitó a “disfrutar de nuestra música y enchamigarnos en una velada maravillosa”.

Por su parte, el director de Cultura Municipal, Joaquín Insausti, recordó que este festival “es el más antiguo de la provincia y el tercero en importancia del país dentro del género”. Añadió que, pese a la coyuntura económica, Santo Tomé “sigue apostando a la cultura como inversión y no como gasto”.

A su turno, el director de Turismo, Miguel Ayala, aseguró que la organización trabaja en cada detalle para ofrecer “una grilla destacada y una experiencia completa de música, tradición y gastronomía”, anticipando una masiva concurrencia.

Entre los artistas confirmados se encuentran Sele Vera y Los Pampas, Los Vecinos, Los Matuá Mercedeños, Los Ángeles Románticos, Franco Massignani, Destino San Javier, Bocha Sheridan y Trébol de Ases, entre muchos otros.

El Festival del Folklore Correntino, con casi seis décadas de historia, reafirma año tras año el orgullo y la identidad de un pueblo que mantiene viva su raíz cultural.