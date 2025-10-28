Oriana Sabatini lució su pancita con un increíble look en el casamiento de Schwartzman

Este fin de semana se llevó a cabo el casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia de Martino. Como era de esperarse, la celebración contó con la presencia de grandes figuras, pero hubo una famosa que se robó las miradas y deslumbró a todos: Oriana Sabatini.

La artista, que está atravesando un gran momento personal, viajó de Italia especialmente para ser parte de este gran momento y dejó a todos con la boca abierta con el look que eligió para la ocasión.

Oriana aprovechó la ocasión para lucir su pancita de embarazo con un look que combinó sensualidad, elegancia y estilo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante compartió varias postales de la ceremonia. Allí se la vio muy divertida, usando un vestido negro con detalles plateados de Marcelo Giacobbe, sin mangas, con escote en V y la espalda completamente descubierta.

El atuendo, de corte princesa, resaltó su figura y dejó ver su pancita de embarazada, convirtiéndola en una de las más fotografiadas de la noche.

El estilismo se completó con un peinado de ondas naturales y joyas de Jean Pierre, manteniendo su impronta moderna y elegante, acorde a una gala de estas características

Como era de esperarse, en cuestión de minutos la publicación se llenó de Me gusta y lindos comentarios. Entre ellos el de Paulo Dybala, su marido, que no se pudo contener y le escribió “Dios mío mamasita” y el del diseñador del vestido, que comentó “Te amo belleza”. Su mamá Catherine Fulop también le escribió: “Bebita hermosa con bebé a cassette.

