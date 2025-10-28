¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés tiempo en Corrientes Virginia Gallardo
SINIESTRO

Un auto se incendió tras chocar contra un carpincho en una ruta de Corrientes

El accidente ocurrió en la ruta nacional Nº14. Afortunadamente, no hubo heridos pero el vehículo sufrió pérdidas totales.

 

Por El Litoral

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 12:04

La Policía de Corrientes informó que un auto chocó contra un carpincho en la mañana de este martes sobre la ruta nacional Nº14 de la localidad correntina de Paso de los Libres.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 509, cuando un vehículo Citroën C3, conducido por un hombre de apellido Celedón y acompañado por una mujer —ambos mayores de edad—, impactó contra un carpincho (capibara) que cruzaba la calzada.

Tras el choque, el rodado se desplazó hacia la banquina y comenzó a incendiarse. Personal policial, Bomberos Voluntarios y brigadistas trabajaron en el lugar para extinguir las llamas, que también afectaron una zona de pastizales cercana.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

En la dependencia policial se llevan adelante las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

