Tan Biónica anunció un nuevo disco después de más de una década

Los fanáticos de Tan Biónica recibieron la noticia que tanto esperaron durante años. Esto es porque una década después de su último trabajo de estudio, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier anunció el lanzamiento de un nuevo álbum titulado El Regreso. El anuncio, realizado este lunes a través de las redes sociales del grupo, marca oficialmente el retorno creativo de una de las bandas más influyentes del pop argentino de los últimos años.

Este nuevo trabajo discográfico será el primero desde Hola Mundo (2015) y promete abrir una nueva etapa para el cuarteto. El Regreso incluirá diez temas inéditos y contará con la participación de reconocidos artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y los hermanos Sardelli de Airbag. Según informaron, el disco estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 4 de noviembre, por lo que los fanáticos no deberán esperar mucho para escuchar el nuevo material.

Como parte de esta vuelta tan esperada, el grupo también lanzará una edición especial en vinilo, que saldrá a la venta el 27 de octubre a través de su sitio web oficial. Este formato de colección busca celebrar el regreso de Tan Biónica al estudio y está pensado para quienes han seguido su historia desde sus inicios, acompañando cada etapa de su carrera.

El anuncio llega en un momento de enorme entusiasmo para la banda. Desde su reencuentro en el Lollapalooza Argentina 2023, Chano, Bambi, Diega y Seby iniciaron una exitosa gira que los llevó a presentarse en estadios emblemáticos como el Movistar Arena, Vélez Sarsfield, River Plate y el Estadio Único de La Plata, con entradas agotadas en cuestión de minutos.

Hasta ahora, el repertorio de estos shows había estado centrado en los grandes éxitos que marcaron a toda una generación, como La melodía de Dios o Ciudad mágica. Sin embargo, con El Regreso, Tan Biónica vuelve a apostar a la innovación, dejando atrás la nostalgia para abrir un nuevo capítulo artístico.

Este disco representa no solo el retorno al estudio, sino también la reafirmación del vínculo entre la banda y su público, que demostró una vez más estar dispuesto a acompañarlos en cada etapa. Después de diez años de silencio discográfico, Tan Biónica está lista para escribir una nueva página en su historia musical.

