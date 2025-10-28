Nancy Pazos destrozó a Yanina Latorre y Robertito Funes Ugarte

Este lunes, Nancy Pazos estuvo a cargo de la conducción de A la Barbarossa, donde se tocaron todos los temas de actualidad. Posteriormente, la periodista habló con dos programas de espectáculos y disparó contra Yanina Latorre y Robertito Funes Ugarte, luego de que este último hiciera un polémico posteo en redes tras el triunfo de Diego Santilli en las elecciones legislativas 2025.

En diálogo con Los Profesionales de Siempre, Nancy habló de su relación con Yanina. “Ella no es periodista y lo reconoce, creo que se recibió de contadora y ahora ejerce la conducción”, dijo.

Y disparó: “Está claro que el chequeo le excede y por eso le excede la palabra periodismo. Si ella hubiera querido chequear, me hubiera llamado o me hubiera escrito y hubiera investigado”.

Tiempo más tarde, en charla con Intrusos, la periodista atendió a Robertito Funes Ugarte y explicó por qué no fue él quien reemplazó a Georgina Barbarossa en el programa: “Yo planteé que no quería ser columnista de Robertito, no me resultaba profesional ni agradable”.

“Ahora ya le quedó claro al canal que es imposible porque hay una animadversión en el propio programa, porque yo nunca dije nada ahí y él la última vez que salió al aire me maltrató, me dijo desclasada desde un lugar en donde no termina de entender el término”, agregó.

Con tono filoso, Pazos aclaró: “Yo sería desclasada si habiendo nacido pobre, como nací, hubiera adoptado costumbres y votara como rica, y no, yo voto como pobre”, dijo, en referencia a su postura política.

Acto seguido, explicó por qué ella fue la asignada a conducir el ciclo y no su colega. “Hoy fue una decisión del canal que a mí me parecía que tenía lógica, porque era el día posterior al electoral y era importante que yo estuviera”, comentó.

Por otro lado, también aclaró por qué evitará compartir el piso con su compañero y colega los días que él esté al frente: “Es un trato que tengo con el canal”.

Por último, al hablar del posteo que hizo Robertito en el que elogió a la actual mujer de Santilli, Analía Maiorana, Pazos lanzó con ironía: “Creo que sangraba por la herida porque le hubiera gustado conducir a él”.

FUENTE: minutouno.com