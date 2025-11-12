Corrientes modifica el sistema de licencias médicas para empleados públicos de Capital

El Gobierno de Corrientes informó que, a partir de este viernes 14 de noviembre, los empleados públicos provinciales que residan en la ciudad de Corrientes deberán gestionar sus licencias médicas de manera presencial.

El trámite se realizará en la Subdirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia, ubicada en Buenos Aires 766, donde los agentes deberán presentar la documentación correspondiente para la evaluación y validación de sus pedidos.

Desde el organismo aclararon que esta modalidad presencial regirá hasta nuevo aviso, y que la medida tiene como objetivo optimizar el proceso de control y seguimiento de las licencias médicas en el ámbito de la administración pública.

Trámite virtual para el interior provincial

Por otra parte, el sistema de solicitud virtual de licencias médicas continuará vigente para los trabajadores provinciales que residen fuera de la Capital correntina, quienes podrán seguir gestionando el permiso a través de los canales digitales habilitados por el Gobierno.

De esta manera, el Ejecutivo provincial busca mantener la eficiencia administrativa y garantizar el acceso a los servicios de Reconocimientos Médicos en todo el territorio.

