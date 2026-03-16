Corrientes: lunes de lluvias y alerta para toda la provincia por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se presentará con lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitación del 70%.
Sin embargo, este escenario no significará un alivio térmico, ya que se espera una tarde calurosa con una máxima de 33°C.
Alerta amarilla para el martes
La situación se tornará más compleja durante el martes 17, día para el cual el SMN ha extendido un alerta amarillo que abarca a la totalidad de la provincia de Corrientes.
Se espera que el área sea afectada por tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, caracterizadas por:
-
Lluvias abundantes: Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, con picos que podrían superar estas marcas en sectores puntuales.
-
Vientos intensos: Se prevén ráfagas que podrían sobrepasar los 70 km/h.
-
Actividad eléctrica: El organismo advierte por descargas frecuentes.
-
Granizo: No se descarta la caída ocasional de piedra en diversas localidades.