Corrientes: lunes de lluvias y alerta para toda la provincia por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se presentará con lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitación del 70%.

Sin embargo, este escenario no significará un alivio térmico, ya que se espera una tarde calurosa con una máxima de 33°C.

Alerta amarilla para el martes

La situación se tornará más compleja durante el martes 17, día para el cual el SMN ha extendido un alerta amarillo que abarca a la totalidad de la provincia de Corrientes.

Se espera que el área sea afectada por tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, caracterizadas por: