Club Atlético River Plate Juan Pablo Valdés Corrientes
FORMACIÓN LABORAL

La capacitación rural del Renatre Corrientes reunió a más de 80 trabajadores

El organismo realizó dos jornadas sobre poda, cosecha y empaque de arándanos.

Por El Litoral

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 09:03

Una capacitación rural organizada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) reunió a más de 80 trabajadores en Bella Vista. Fueron dos jornadas dedicadas a técnicas de poda, cosecha y empaque de arándanos, un sector en crecimiento en Corrientes.

Las actividades se desarrollaron en la sede de la Compañía Frutihortícola S.A. (Cifsa), en el barrio Epam Norte, y estuvieron encabezadas por la delegada provincial del Renatre, Mónica Arnaiz. También participaron el delegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) en Corrientes, Roberto Cafferata, y el gerente de la firma anfitriona, Raúl Pozzer.

Según informó Arnaiz, la convocatoria reunió a trabajadores de Cifsa y a beneficiarios del Sistema de Prestaciones por Desempleo (Sipred), quienes se sumaron para fortalecer habilidades en un rubro que demanda formación específica y estándares de calidad internacionales.

La delegada recordó que el Renatre impulsa ciclos de capacitación para mejorar las condiciones de inserción laboral y promover empleos calificados en el campo. Señaló que la formación continua es uno de los ejes del organismo para avanzar en la profesionalización del trabajo rural y garantizar igualdad de oportunidades.

