diabetes AFA Municipalidad de Riachuelo
Acto

Corrientes conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género con un informe clave

Por El Litoral

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 19:55

El Gobierno de Corrientes llevará a cabo un acto oficial este martes, a las 10 de la mañana, en el Salón Verde de la Gobernación, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La actividad está organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Consejo Provincial de la Mujer.

Presentación de datos 2025

El evento principal de la conmemoración será la presentación de un informe conjunto con el Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos (IPECD). Este documento revelará los datos del trabajo realizado durante el año 2025 en la provincia, con el objetivo de visibilizar y combatir la violencia de género.

La fecha fue establecida por la ONU en 1999 para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana.

