Corrientes: un hombre fue detenido acusado de abusar a su hijastra en Goya

Se investiga un caso de abuso sexual en Goya luego de que una mujer denunciara que su pareja habría abusado de su hija de 13 años.

Según informaciones, el ataque ocurrió el 23 de noviembre, alrededor de las 17, en una vivienda de la zona sur de la ciudad, cuando la menor quedó sola en la casa con el acusado.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor, el hombre también le habría suministrado bebidas alcohólicas a la adolescente antes del abuso.

Por la ingesta de alcohol y el episodio sufrido, la niña fue trasladada al Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda”, donde permanece internada bajo observación.

El sospechoso, identificado como Aguilar de 52 años, se encuentra detenido en la Comisaría Tercera, imputado por “Supuesto Abuso Sexual con Acceso Carnal”.

Con información de TN Goya.