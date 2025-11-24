Carina “Becha” Núñez participa de la primera Copa Mundial

La santotomeña Carina “Becha” Núñez hizo realidad su sueño. Se está disputando la primera Copa Mundial Femenina de Futsal y la pívot que hoy juega en España integra la selección Argentina.

“Empezamos a dar los primeros pasos en este sueño, con cada una dando la entrega en cada jugada y la vida en cada partido. Un sentimiento, no se explica, Se lleva adentro”, publicó en sus redes sociales Núñez después de la jornada de apertura para el histórico torneo.

La experimentada jugadora correntina es la capitana del equipo albiceleste en Filipinas que ya logró el pasaje a los cuartos de final y el jueves enfrentará al conjunto local buscando el primer lugar del grupo.

“Becha” comenzó su carrera en San Lorenzo, después se fue a Brasil y desde el 2019 juega en España. Es una de las referentes del equipo argentino y desde que se jugó la Copa América en Brasil, que sirvió como eliminatoria para el Mundial, se fijó como desafío estar en Filipinas 2025.

En el debut de la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal 2025, Argentina superó a Marruecos por 6 a 0. Ana Ontiveros, Agostina Chiesa, Mailén Romero, Luciana Natta, Lara Villalba y Julia Dupuy fueron las goleadoras.

En tanto que en la segunda fecha, Argentina venció 3-2 a Polonia y con la derrota de Filipinas ante Marruecos, la Albiceleste aseguró su boleto a los cuartos de final. Silvina Nava, Agostina Chiesa y Lucía Rossi marcaron los tantos de la Argentina.

En los dos partidos, “Becha” Núñez fue titular en el conjunto albiceleste.

El próximo compromiso será ante Filipinas, el jueves a las 9:30, en el cierre de la fase de grupos.