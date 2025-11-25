Corrientes: rescataron a un oso melero que era perseguido por una jauría de perros

La Policía de Corrientes informó que el sábado rescató a un oso melero en la localidad de General Paz, el cual era atacado por perros.

Ocurrió durante la tarde del sábado cuando efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz fueron solicitados a la zona rural de Loma Alta. En el lugar encontraron a un oso melero que se refugiaba arriba de un árbol.

Es que el animal fue perseguido por una jauría de perros, según el relato de la familia Sánchez, que dio aviso a la Policía.

Es así que se desplegó el protocolo para el manejo de fauna silvestre para lograr la captura del animal sin causarles daños ni estrés.

Además, se solicitó la presencia de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, que se encargó de la evaluación primaria del oso. Tras asegurarse que estaba en buen estado de salud, fue liberado en una zona segura, alejada del área urbana.

El operativo se realizó en el marco de la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de Fauna y las normas ambientales provinciales.