Tormenta sorpresiva con granizo en Corrientes: qué se espera para el fin de semana

Un temporal con granizo sorprendió este viernes por la mañana a la ciudad de Corrientes, pese a que las precipitaciones estaban anunciadas recién para horas de la tarde. La caída de granizo se registró en distintos barrios periféricos de la capital.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), poco después de las 7 emitió un aviso a corto plazo por fuertes lluvias, ráfagas y granizo, dirigido a varias localidades de la provincia: Corrientes, Empedrado, Itatí, Bella Vista, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

El organismo detalló que en la zona se desarrollaban tormentas fuertes con lluvias intensas y viento, lo que generó complicaciones en algunos sectores urbanos.

Las condiciones adversas podrían extenderse hasta la tarde-noche de este viernes. Para el sábado, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado, mientras que entre domingo y lunes volverían las tormentas aisladas, con temperaturas mínimas de 21°C a 24°C y máximas previstas entre 25°C y 28°C.