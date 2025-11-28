Mundial 2026: Javier Milei suspendió su viaje al sorteo en Washington

El presidente Javier Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial 2026, un evento clave que se realizará el 5 de diciembre en Washington. La decisión la dio a conocer Manuel Adorni y se da en el contexto del creciente conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La cancelación del viaje se interpreta como un nuevo gesto del mandatario hacia el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Esto en medio de un cruce que se intensificó en los últimos días por el desplante que le realizó Estudiantes a Rosario Central en el pasillo de campeón.

El nuevo Jefe de Gabinete comunicó la suspensión a través X: “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del mundial de fútbol”,

La tensión entre el Ejecutivo y la conducción del fútbol argentino continúa escalando. Por otro lado, la mirada deportiva está puesta en el armado de los grupos rumbo al próximo Mundial.

En el sorteo, la selección argentina será cabeza de serie y conocerá a los rivales que enfrentará en la fase inicial de la Copa del Mundo 2026.