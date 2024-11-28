¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

eduardo ledesma pregunta Elsa Romero Feris puente General Belgrano
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 28 de noviembre

Por El Litoral

Jueves, 28 de noviembre de 2024 a las 07:13

Valdés insistió en que "la hidrovía debe incluir a todas las provincias del Litoral"
En un partidazo repleto de emociones, Vélez le ganó a 4-3 a Boca y es finalista
Diputados aprobó la Boleta Única de papel para Corrientes 
Se mantiene el alerta amarillo por lluvias y tormentas para Corrientes
Esquina: tres días de lluvia, una ruta cortada y calles anegadas
Confirman cuarta condena contra Milei por afectar a 500 correntinos pobres
Se rompió un caño y cortaron una importante vía de circulación
Sorprendieron a presuntos cazadores en un campo y sin permiso
Fundó Mandiyú y creó una importante empresa textil: quién fue Eduardo Seferián
Correntinos en la selección argentina de remo
 

